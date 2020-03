Falecimentos em Apucarana:

CLAUDINEIA AUGUSTA PEREIRA, 41 anos. Sepultamento nesta sexta-feira (13), as 15h, no cemitério municipal de Caixa de São Pedro.

ORLANDO CEOLA, 82 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 16h, no cemitério Portal do Céu.



Falecimentos em Arapongas:

NILTON DA SILVA RAMOS, 62 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 10h30, no cemitério municipal de Arapongas.



ANTONIO MARQUES, 79 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 10h, no cemitério municipal de Arapongas.