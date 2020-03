Cantor Di Ferrero é diagnosticado com coronavírus

Nesta última quinta-feira (12), o cantor Di Ferrero, ex-vocalista da banda NX Zero, divulgou em suas redes sociais que foi diagnosticado com coronavírus. Nas gravações, o artista comenta que está “isolado”. "Estou bem, estou me cuidando, já estou isolado, vou ficar mais alguns dias afastado. Tô sentindo como se fosse uma gripe mesmo...O mais importante é a saúde e ter responsabilidade nesse momento”, comentou.

O cantor tinha uma apresentação marcada para o próximo sábado (14), no Rio de Janeiro, que foi cancelada.

Somente nesta quinta-feira (12), vários eventos foram cancelados no Brasil por causa da disseminação do coronavírus. A 16ª edição da SP-Arte, a maior feira de arte do Brasil, será suspensa.