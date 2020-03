Saúde atualiza plataforma e registra 77 casos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 12, o número de casos de coronavírus no Brasil. As confirmações chegam a 77. Com 42, São Paulo tem o maior número de infectados. Depois, aparecem Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Bahia (2), Pernambuco (2), Distrito Federal (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1) e Alagoas (1).

No boletim anterior, no fim da manhã, constavam 60 confirmados, mas o dado estava desatualizado.De acordo com a mais recente atualização, são 1.422 casos suspeitos, a maioria deles (704) no Estado de São Paulo.