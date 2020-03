Após confirmação de casos de coronavírus, Festival de Curitiba adia programação

Após a confirmação dos cinco primeiros casos de infecção humana pelo novo coronavírus, o Festival de Curitiba decidiu adiar toda a programação do evento para setembro. A decisão foi comunicada no começo da tarde desta quinta-feira (12), pela organização do Festival.

“A produção do Festival de Curitiba informa a decisão do adiamento de toda a sua programação devido a pandemia do Covid 19, o Coronavírus. A decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho”, diz.

O Festival de Curitiba é um dos principais eventos do teatro nacional e reúne milhares de pessoas todos os anos. O evento foi reagendado para setembro, entre os dias 1° e 13.

Confirmações

Todos os cinco casos casos importados e foram confirmados oficialmente por exames realizados pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR), considerado referência pelo Ministério da Saúde.

(Banda B)