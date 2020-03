Agricultura vai desenvolver projetos com universidade federal

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) vão iniciar atividades em conjunto neste ano. O reitor Marcelo Recktenvald e o diretor do câmpus de Laranjeiras do Sul, Martinho Machado Junior, assinaram nesta quarta-feira (11) com o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e com o chefe do Núcleo Regional da Secretaria em Laranjeiras do Sul, Valter Rodacki, um protocolo de intenções.

O objetivo é promover ações de cooperação acadêmica, científica e cultural. “Esse encontro sinaliza a possibilidade de cooperação entre Estado e universidade para o desenvolvimento da agricultura nessa importante região do Paraná”, diz Ortigara.

Valter Rodacki explica que a parceria é uma forma de aproximar a universidade da comunidade. Além disso, beneficia o trabalho desenvolvido pela Secretaria, especialmente na área de produção de alimentos orgânicos, na qual a instituição já desenvolve pesquisas. “A Universidade é uma ferramenta importante para a região, pois tem professores, pesquisadores, laboratórios que podem nos ajudar no desenvolvimento regional”, diz.

Segundo o reitor Marcelo Recktenvald, a UFFS deve colocar à disposição do Estado a expertise que a universidade tem naquilo que é sua atividade: ensino, pesquisa e extensão. “A Secretaria também tem suas necessidades e desafios relacionados à agricultura familiar, e nós desenvolvemos pesquisas nessa área. Então poderíamos, em comum acordo, avançar em projetos solidários”, diz.

O diretor do câmpus de Laranjeiras do Sul, Martinho Machado Junior, disse que os cursos diretamente envolvidos são os de Agronomia, Engenharia de Alimentos e Ciências Econômicas, em Laranjeiras do Sul, e o curso de Medicina Veterinária, no câmpus de Realeza.