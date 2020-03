João de Deus é levado a UPA após sentir dores no peito em presídio

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Aparecida em Goiânia, Região Metropolitana da capital, João de Deus, preso por abusos sexuais e outros crimes, precisou ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nesta última quarta-feira (11), após sentir dores no peito.

João Teixeira de Faria, de 78 anos, está preso há pouco mais de um ano no Complexo de Aparecida de Goiânia, após ser condenado por abusar sexualmente de mulheres. De acordo com as acusações, ele usava o pretexto de que estava fazendo trabalhos espirituais dentro da Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que "o preso recebeu atendimento médico da Gerência de Assistência Biopsicossocial da instituição na própria unidade prisional".

O comunicado detalhou ainda que "por orientação médica, foi escoltado pelo Grupo Tático de Ações e Escolta (GTAE) da DGAP e servidores do Núcleo de Custódia à UPA Flamboyant".

Até o momento ele encontra-se estável, em observação enquanto aguarda transferência para outro hospital.