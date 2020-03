Xiaomi Mi 10 Pro é enviado ao espaço para testar câmera de 108 MP

A Xiaomi divulgou um comercial no Youtube que revela imagens do planeta Terra capturadas pelo Mi 10 Pro. O smartphone foi enviado ao espaço para testar a câmera de 108 MP. No vídeo é possível conferir a riqueza de detalhes que a captura preserva, mas as imagens representam apenas 8 segundos do filme de 1 minuto e 27 segundos.

A empresa já tinha enviado em 2019 um satélite com o mesmo sensor de 108 MP presente no Mi 10 Pro, mas a gigante chinesa só revelou os clique nesta última segunda-feira (9). O Mi 10 Pro foi anunciado em 13 de fevereiro somente na China.

A expectativa é que a versão global seja lançada em 27 de março do mesmo jeito que ocorreu na China, por intermédio de transmissão online ao vivo. A intenção é resguardar o público da disseminação do coronavírus. Confira: