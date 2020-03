Ex-doméstica se forma em direito e passa no concurso da PM após estudar com livros recolhidos do lixo

A vida da ex-doméstica, agora policial militar Andreia Guimarães Tavares, 32 anos, mudou muito desde sua formação em direito e aprovação do concurso da corporação. O marido, gari José Barros, 37, teve papel fundamental nesta guinada: pegava livros que tinham sido jogados no lixo e levava para a esposa estudar.

Natural do Pará, o casal chegou na capital goiana em 2003, em busca de uma vida melhor. Andreia via nos estudos a possibilidade de ascensão. Ela resolveu voltar para a escola e conseguiu concluir o ensino médio."Nessa época, meu esposo já tinha entrado na prefeitura como gari. Eu trabalhava como empregada e estudava à noite. Ele sabia que eu gostava muito de ler, de estudar. Aí passou a recolher livros do lixo", conta.

A maioria dos livros eram obras literárias, que a ajudaram muito na prova do Enem, realizada dois anos após a conclusão do ensino médio, em 2012. "Eu tive uma nota muito boa, principalmente na redação. Eu lia muito e consegui escrever muito bem", conta. Escrevia tão bem que o resultado lhe rendeu uma bolsa de estudos integral para estudar direito.

Determinada, ela conseguiu passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) antes de concluir o curso. Em 2016, prestes a se formar, uma nova oportunidade bateu à sua porta: um concurso para a carreira de oficial da PM.

Em julho, Andreia espera ser promovida a tenente. Ela quer traçar todo o percurso até o cargo de coronel, o mais alto da patente militar.