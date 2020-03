CRAS Del Condor e Ginásio Mateus Romera realizam homenagem para as mulheres

Celebrando o Dia Internacional da Mulher, nesta quinta-feira (12), uma parceria do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Del Condor e o ginásio de esportes Mateus Romera proporcionou um delicioso café da manhã e atividades para as mulheres da região.

Ao todo, 100 participantes receberam homenagens, incluindo também sorteio de brindes, entre cortes de cabelo, design de sobrancelhas, vales para micropigmentação e palestra sobre a saúde com profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Del Condor.

“Uma maneira agradável e singela de homenagearmos todas elas, de forma muito especial. Essa parceria com o Ginásio Mateus Romera é importante para a comunidade, em especial, para as nossas mulheres”, afirmou a gerente do CRAS, Regina Mudri.

Participaram também das comemorações o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli, representando o prefeito Sérgio Onofre, Teresinha Canassa, diretora de Assistência Social, Leoni Milani, e diretor de esporte , Nilson Gasparino.