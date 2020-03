Moradores na Espanha confundem cachorro com leão e chamam a polícia

Relatos de um leão andando solto pelas ruas de Molina de Segura, cidade com cerca de 70 mil habitantes no sul da Espanha, levaram a polícia a procurar pelo animal, no último sábado (07). Logo após a captura, descobriram que o animal se tratava de um cachorro com pelo raspado.

Nas redes sociais, a polícia de Molina de Segura afirmou que só foi comprovado que o animal se tratava de um cão depois de um teste de microchip.

Com o caso resolvido, a polícia publicou uma fotografia do cachorro brincando com o caso. Veja:

Se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que habían visto suelto por la zona de huerta un león 🦁, otros un bicho extraño, pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un... perro 🐕. Identificando a su titular. pic.twitter.com/O5k6ZClX9a

— Policia Local Molina de Segura (@MolinaPolicia) March 7, 2020