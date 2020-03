Adilson Batista é demitido do Cruzeiro; Guto Ferreira é o substituto mais provável

Fim da era Adilson Batista no Cruzeiro. O técnico foi demitido da Raposa após reunião com o núcleo gestor do clube, realizada na manhã desta quinta-feira. A demissão de Adilson acontece horas depois da derrota do time celeste para o CRB, por 2 a 0, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Mineirão.

O Cruzeiro já começa a trabalhar nos bastidores com possíveis nomes para substituir Adilson. Rogério Ceni, que passou pelo clube em 2019, era o nome "dos sonhos" de parte do conselho gestor, mas o retorno do ex-goleiro é visto como impossível neste momento. O cenário atual indica Guto Ferreira como o substituto mais provável. Guto está livre no mercado, tem experiência na Série B e já participou de campanhas de acessos à primeira divisão com Ponte Preta, Bahia, Internacional e Sport.

Outro nome que aparece como alternativa é Enderson Moreira. O treinador está no Ceará, é mineiro e tem passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. Recentemente, Enderson teve boa passagem pelo América-MG, onde venceu a Série B em 2017.

(Com informações do Globo Esporte)