Diego Costa simula tosse para não dar entrevista em zona mista depois de vitória do Atlético

O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa foi criticado no programa de televisão El Chiringuito de Jugones por ter simulado uma sequência de tosses ao passar na zona mista do estádio de Anfield, logo depois da vitória por 3 a 2 que classificou o Atlético de Madrid diante do Liverpool, na prorrogação, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Abraçado à assessora de imprensa do clube, disse que não o deixavam dar entrevista aos jornalistas.

Diego Costa foi titular e jogou até os 10 minutos do segundo tempo. Substituído por Llorente, não pareceu satisfeito. O sergipano chutou uma garrafa à beira do campo, disse alguns palavrões e socou o banco de reservas.

(Globo Esporte)