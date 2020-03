Unicamp anuncia suspensão das atividades por conta do coronavírus; é a 1ª universidade pública do Brasil a tomar medida, diz MEC

Nesta quinta-feira (12), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou a suspensão de todas as atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo nota da reitoria, a medida vale de 13 a 29 de março e inclui os campi de Campinas (SP), Piracicaba (SP) e Limeira (SP). Somente serviços essenciais e de saúde serão mantidos.

O Ministério da Educação (MEC) informou que não tem notícia de nenhuma outra universidade, pública ou privada, com atividades suspensas por conta do Covid-19. Nesta quarta (11), inclusive, publicou no seu portal uma orientação a respeito:

"O Ministério da Educação (MEC) informa que tem orientado às instituições de ensino o reforço nas ações preventivas contra o coronavírus, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Neste momento, não há recomendação para suspensão de aulas."

Em entrevista à Globonews nesta quinta, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, falou sobre a suspensão na Unicamp e criticou a medida.

(Com informações do G1)