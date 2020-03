Instagram vai banir filtros que simulam cirurgias plásticas do Stories

O Instagram revolucionou a forma que nos relacionamos uns com os outros e com o mundo à nossa volta. Porém, nem tudo são pontos positivos. Segundo a revista internacional ‘i-D’, a Spark AR, empresa de realidade aumentada responsável pela produção dos filtros dentro da plataforma, anunciou planos de tirar do ar e banir completamente todo e qualquer filtro que tenha uma estética de cirurgia plástica do seu catálogo. A decisão foi tomada após avaliação de possíveis impactos do recurso na saúde mental e na autoestima dos usuários.

Em nota publicada no Facebook, a empresa disse que está reavaliando suas políticas vigentes - sobretudo as relacionadas ao bem-estar dos usuários. "Queremos que os filtros da Spark AR proporcionem experiências positivas", justifica o texto.

A empresa não informou a data em que a nova diretriz será adotada, mas assegurou que fará as atualizações "o mais rápido possível".