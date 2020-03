Canção ‘bad guy’, de Billie Eilish, é maior single global de 2019

A música "Bad guy", de Billie Eilish, que desdenha de percepções distorcidas, foi reconhecida pela indústria musical como o maior single global de 2019 nesta última terça-feira, (10). A quinta canção de trabalho do primeiro disco da cantora norte-americana de 18 anos, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", foi um sucesso em todo o mundo e a faixa mais ouvida do ano.

A IFPI, que representa a indústria musical, disse que a canção liderou sua parada digital de singles com o equivalente a 19,5 milhões de faixas, à frente de "Old Town Road", de Lil Nas X, que ficou em segundo lugar com equivalente a 18,4 milhões de faixas.

No mês passado, foi anunciado que Eilish interpretará a música-tema do novo filme de James Bond, "007 – Sem Tempo para Morrer". "Billie Eilish tomou o mundo de assalto com sua voz incrível e seu som desafiador de gênero", disse a executiva-chefe da IFPI, Frances Moore.

"Ela também é uma artista que aborda questões importantes, como a saúde mental, em sua letras, que obviamente tocam seus fãs em todo o mundo", finaliza.

Com informações, Metro Jornal.