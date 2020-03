OMS e Enap oferecem curso gratuito sobre coronavírus

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) está oferecendo, em Brasília, formação sobre os vírus respiratórios emergentes, incluindo o novo coronavírus.

O curso, online e gratuito, é uma ação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que agentes públicos e qualquer pessoa interessada tenham esclarecimentos sobre a doença, batizada de Covid-19.

As inscrições estão disponíveis na página da Escola Virtual. O conteúdo do curso inclui métodos para detecção de surtos respiratórios, comunicação de risco e envolvimento comunitário e resposta.

Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (Mers) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

A Covid-19 foi anunciada no fim de 2019 em Wuhan, na China, e ainda não havia sido identificadao anteriormente em humanos. No Brasil, há 73 casos confirmados da doença e 907 em investigação.

Na quarta-feira (11), a OMS declarou pandemia para o novo coronavírus, quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados do Covid-19.

A questão da gravidade da doença não entra na definição da OMS de pandemia, que leva em consideração apenas a disseminação geográfica rápida que o vírus tem apresentado.