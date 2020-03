Exército vai ajudar no combate à dengue no Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve reunido nesta quarta-feira (11), em Curitiba, com o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Coronel Rômulo Marinho Soares, e recebeu a notícia de que 124 municípios em situação de epidemia no Paraná vão receber o reforço de soldados do exército no combate à dengue. Outras 50 cidades estão em situação de alerta.

“Estamos em uma verdadeira guerra contra o mosquito da dengue! De acordo com o secretário, o exército vai ajudar nas ações de combate: eles vão se juntar às equipes de agentes para conscientizar a população e minimizar os focos”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O boletim da dengue divulgado esta semana pela secretaria estadual da Saúde confirma 52.652 casos da doença no Paraná, são 8.211 a mais que o informe anterior, que totalizou 44.441 registros. O número de mortes também aumentou: de 30 foi para 37. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, também autorizou o repasse de mais de R$ 794 mil para custeio e aquisição de insumos para 35 municípios.

A primeira etapa de liberação de recursos, baseada na resolução 190/2020, repassou R$ 3,30 milhões para 118 cidades em situação de epidemia e de alerta para a dengue. Esta segunda etapa, de acordo com a resolução 227/2020, autoriza repasses entre R$ 18 mil a R$ 100 mil e os valores serão depositados nesta semana. A previsão é que o Governo do Estado aporte R$ 5 milhões para o auxílio aos municípios.