Morador flagra furto e atira contra suspeito em parque de Curitiba

Suspeito de furto, um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (11) no mirante do Parque Passaúna, em Curitiba. O suspeito, segundo informações, estaria furtando o estepe de um carro, que estava estacionado na região. O homem baleado estava acompanhado de outros dois suspeitos, que conseguiram fugir. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fizeram buscas por dentro do matagal.

Os suspeitos chegaram no local com um Gol branco e, enquanto praticava o furto, um morador da região viu a situação e disparou contra os homens. A polícia cercou o local e realiza a procura com ajuda da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Durante a fuga, o motorista do Gol e outro suspeito teriam batido em um caminhão e, mesmo com o carro bastante danificado, conseguiram entrar em direção ao mirante do Passaúna. Ao verem que não havia mais ruas para prosseguir, os suspeitos entraram na mata.



(Com informações da Banda B)