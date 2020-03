Ator de 'Gomorra' ficou isolado com o corpo de irmã morta por Coronavírus; assista

O ator italiano Luca Franzese, que participou da série "Gomorra" (2014), divulgou um vídeo publicado no último domingo (08), nas redes sociais, dizendo estar isolado em sua casa ao lado do corpo da irmã, morta após contrair o coronavírus.

Apesar das imagens fortes, Franzese pediu ajuda para que o vídeo viralizasse: "Para o bem da Itália", escreveu ele.

Segundo informações do site "The Independent", o ator, que mora em Nápoles (Italia), ficou em isolamento após ser exposto à doença. O corpo da irmã estava na casa há mais de 24 horas. Luca reclamou que não havia recebido ajuda das autoridades, até o momento. "Minha irmã morreu ontem [sábado], provavelmente por causa do vírus, e estou esperando resposta desde a noite passada", comentou. "Estamos arruinados. A Itália nos abandonou. Vamos ficar fortes juntos. Compartilhe este vídeo em qualquer lugar", finalizou. Confira:

A Itália está em quarentena. Trata-se do segundo país mais afetado pelo vírus no mundo, depois da China.