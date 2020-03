The Pussycat Dolls vem ao Brasil pela primeira vez para séries de shows

A Girlband americana anunciou o retorno do grupo The Pussycat Dolls aos palcos do Brasil, em grande turnê. Depois de dez anos de separação, as apresentações estão agendada para o próximo dia 13 de junho no UnimedHall em São Paulo, dia 16, na Arena Sabiazinho, na cidade mineira de Uberlândia, e dia 18, na Arena Eurobike em Ribeirão Preto, no interior paulista.

O grupo atingiu sucesso internacional com as músicas 'Don’t Cha', 'Buttons' e 'Stickwitu', do álbum de estreia PCD (2005), que vendeu 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e emplacou os hits em diversas paradas em todo o mundo.

O Pussycat Dolls vendeu 54 milhões de discos e singles em todo o mundo e, em 2019, anunciou a volta aos palcos com a turnê Unfinished Business, que chegará ao Brasil, após passar por Europa, Oceania, Ásia.