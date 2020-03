Pai com doença degenerativa leva filha ao altar em poltrona adaptada

Um homem de 54 anos com uma doença degenerativa levou a filha até o altar, no dia do casamento, em Curitiba. A cerimônia emocionou toda a web depois que as fotos foram divulgadas.

Rosangela Rodrigues Vasconcellos fez questão de ser acompanhada pelo pai Antônio Arcanjo Rodrigues, de 54 anos, até o altar. Ele, que foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há dez anos, foi colocado em uma poltrona adaptada com rodinhas, com aparelhos para respirar e sonda para se alimentar.

"Eu pretendia só casar no civil, mas não teve jeito, ele é chegado em uma festa. Era o sonho dele me levar ao altar, me ver de branco, segurar minha mão. Ele não fala e não anda, mas sente. E sente muito", disse a noiva.

De caráter progressivo, a doença ELA afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e causa a perda do controle muscular. Além de ser uma doença ainda sem cura, a esclerose amiotrófica tem um diagnóstico difícil. O raciocínio intelectual e os sentidos do corpo permanecem normais.

(Com informações do G1)