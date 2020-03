Casal tem resultado positivo para o coronavírus em Curitiba

Dois pacientes atendidos no pronto-atendimento do Hospital Nossa Senhora das Graças sintomas leves tiveram resultado positivo para o coronavírus em Curitiba. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (11) pelo hospital. A confirmação oficial da infecção sairá após contraprova pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN), o que pode acontecer somente na próxima segunda-feira, 16 de março. O registro ocorre no mesmo dia em que a doença foi elevada para pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo o hospital, a identificação positiva do novo coronavírus foi feita por meio de exames de sangue “disponíveis no mercado para identificação do vírus”. Os pacientes são um homem e uma mulher de uma mesma família e voltaram recentemente de viagem à Europa – Espanha e Holanda. Os pacientes foram medicados, passam bem e estão em quarentena domiciliar conforme indicação médica – diz nota do hospital.

[ATUALIZAÇÃO]

Na tarde desta quarta-feira (11), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) emitiu uma nota oficial sobre o caso.





(Com informações da Tribuna do Paraná)