Filmes de Suzane Von Richthofen são liberados pela Justiça

A Justiça brasileira considerou, em decisão de 1ª instância, improcedente a ação de Suzane von Richthofen que tentava impedir a exibição dos filmes 'A Menina Que Matou os Pais' e 'O Menino Que Matou Meus Pais', da Santa Rita Filmes.

Os longas, baseados nos autos do processo do assassinato do casal Von Richthofen, trazem as versões apresentadas no tribunal por Suzane e Daniel Cravinhos, condenados como mandantes do crime.

'A Menina Que Matou os Pais' e 'O Menino Que Matou Meus Pais' têm estreia oficial marcada para o dia 2 de abril. No dia 19 de março, no entanto, o público poderá assistir aos dois filmes, antecipadamente, na mesma sessão.



Com informações, Metrópoles.