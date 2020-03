Os 10 campeões mais surpreendentes da NBA em todos os tempos

Vamos encarar, todo mundo ama um azarão. Todo mundo torce pelo time menor e mais fraco, como Davi versus Golias, mas essas histórias de Hollywood são uma raridade no esporte atual.

Ao longo da história, testemunhamos algumas surpresas, com o chamado azarão superando o time que deveria vencer facilmente, levando a honra de ganhar um campeonato.

Hoje, vamos falar sobre as poucas vezes que isso aconteceu no basquete profissional americano, trazendo uma lista com os 10 campeonatos mais surpreendentes da NBA ao longo de sua história.

10. Finais da NBA de 1989: Pistons 4-0 Lakers

O Lakers era o time a ser batido por toda a temporada, embora o Detroit Pistons parecesse um esquadrão muito melhor. Eventualmente, os Pistons humilharam completamente Johnson e Lakers, varrendo-os por 4 a 0 na final.

9. Finais da NBA de 1983: Sixers 4-0 Lakers

O fato de o Philadelphia 76ers ter vencido o campeonato da NBA de 1983 não deve surpreender, considerando o quão bom era um time, mas em uma época em que o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers se revezavam para vencer, a vitória dos Sixers definitivamente se destaca.

8. Finais da NBA de 1978: Bullets 4-3 Sonics

Ninguém realmente acreditava que o Washington Bullets pudesse vencer, considerando que acabaram a temporada regular com um recorde medíocre de 44-38. Ainda assim, com Elvin Hayes e Wes Unseld jogando da melhor maneira possível, o Bullets colocou a cereja no topo do sundae com uma ótima sequência de playoffs e a vitória contra o Sonics em Seattle.

7. Finais da NBA de 1958: Hawks 4-2 Celtics

O St. Louis Hawks quase imediatamente se arrependeu de ter trocado os direitos de Bill Russell sobre o Boston Celtics, que venceu 11 campeonatos em 13 temporadas para dominar completamente a liga. Então, quando os Hawks foram capazes de batê-los em 1958, ninguém podia acreditar.

6. Finais da NBA de 1967: Sixers 4-2 Warriors

O Boston Celtics era o time a ser batido nos estágios iniciais do basquete, conquistando oito títulos seguidos antes da temporada de 1966-67. Ainda assim, uma equipe realmente sólida da Filadélfia seria capaz de se destacar em 1967, embora o Celtics se recuperasse imediatamente e ganhasse títulos consecutivos nas próximas temporadas.

5. Finais da NBA de 1995: Rockets 4-0 Magic

Depois de vencer o campeonato da NBA de 1993-94, o Houston Rockets um dos favoritos para vencer a próxima temporada, pois a equipe havia acabado de terminar na 6ª posição da Conferência Oeste teve uma complicada fase de playoffs. Ainda assim, Hakeem Olajuwon acabaria levando sua equipe ao bicampeonato ao varrer o Orlando Magic na final.

4. Finais da NBA de 2006: Heat 4-2 Mavericks

Dwyane Wade, Shaquille O´Neal e o Miami Heat tiveram que superar um déficit de 2-0 nesta série contra o Dallas Mavericks, vencendo quatro jogos seguidos para ganhar o primeiro título na história da franquia. No começo da temporada o Heat não era um dos favorito para chegar às finais, já que os Pistons eram os favoritos no Leste, mas graças aos 34+ pontos de Wade por jogo e a algumas marcações estranhas dos árbitros, eles conseguiram.

3. Finais da NBA 2004: Pistons 4-1 Lakers

O Los Angeles Lakers havia acabado de montar uma equipe dos sonhos, contratando Gary Payton e Karl Malone para se juntar a Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, mas mesmo que o Pistons não tivesse uma estrela no time, eles acabaram provando que eles tinham o tipo de química e determinação para vencer uma equipe com mais talento. Graças à sua excelente defesa, eles destruíram o Lakers em cinco partidas.

2. Finais da NBA 2011: Mavericks 4-2 Heat

LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh eram os favoritos para levar para casa o campeonato contra Dirk Nowitzki e uma equipe cheia de veteranos, e eles até criticavam Dirk devido a um desempenho inferior graças à gripe. No entanto, a equipe de Dallas foi capaz de superar o fato de estarem enfrentando dois dos três melhores jogadores do mundo, conquistando a vitória em seis jogos.

1. Finais da NBA de 2016: Cavaliers 4-3 Warriors

E, de longe, o campeonato mais surpreendente de todos os tempos deve ser o Cavs que vencendo o Golden State em 2016, não apenas pelo fato de terem superado o déficit de 3-1, mas também porque os Warriors eram uma equipe muito melhor na época. James deu à cidade de Cleveland o campeonato que havia prometido, enquanto Kyrie Irving dominou completamente Curry, especialmente durante o jogo sete.