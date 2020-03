Professor é preso suspeito de oferecer a filha para favores sexuais em troca de dinheiro

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um professor de 33 anos suspeito de oferecer a filha para atos sexuais em troca de dinheiro, segundo investigação.

A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira, 10, em Assis, no interior de São Paulo, durante operação de combate a pornografia infantil e estupro de vulnerável. Na casa do suspeito em Marília, os policiais encontram fotos e vídeos com cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes armazenadas em um computador.

A prisão aconteceu após denúncia de que uma mulher estaria compartilhando fotos de crianças nuas e em traje de banho num site de relacionamento. Na troca de mensagens por WhatsApp, o professor, que, segundo investigações, se passava por mulher em redes de relacionamento, fala que precisa de ajuda financeira para cuidar da filha que teria 6 anos e, em troca desse valor, ele e a menina poderiam “dar carinhos”.

As investigações apontaram que a mulher era, na verdade, um professor da rede pública de Assis e que a linha telefônica dele estava cadastrada com dados falsos de outra professora.

Em depoimento, o professor disse que era uma fantasia sexual dele, mas que nenhum ato foi concretizado.

As informações são do G1.