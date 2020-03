Projeto prevê áreas de repouso em estabelecimentos de saúde

Nesta terça-feira (10), o deputado Michele Caputo (PSDB) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei 149/2020 que prevê condições adequadas de convivência e repouso aos funcionários de estabelecimentos de saúde no estado do Paraná.

Diferentemente de legislações de outros estados, onde a lei é apenas para profissionais da enfermagem, aqui no Paraná a ação beneficiará outros profissionais da saúde que realizam plantões em clínicas e hospitais. Segundo a proposta, consideram-se condições adequadas de repouso e convivência, locais amplos e arejados, com conforto térmico, acústico e instalações sanitárias compatíveis com o número de profissionais.

Para o deputado, os profissionais de saúde que atuam em clínicas e hospitais em regime de plantão, trabalham sob muita pressão e em horários diferenciados, por isso a necessidade de espaços adequados para o descanso físico e mental desses profissionais.