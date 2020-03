Dr. Dráuzio assume responsabilidade por repercussão negativa de reportagem; assista

A repercussão da notícia do crime cometido por Suzy Oliveira, transexual entrevistada por Dráuzio Varella no Fantástico no dia 01 de março, fez com que o médico gravasse um vídeo para suas redes sociais, onde pede desculpas, mas assume responsabilidade sobre o material.

Na gravação divulgada na noite desta última terça (10), o Dr. Dráuzio diz que o crime foi revelado não só para o País, como para ele também. "É um crime que choca todos nós", concorda. Ele ressaltou, no entanto, que foi sincero ao dizer em nota, publicada no dia 8, que "não entrou naquela cadeira como juiz, e sim como médico". "Sendo médico, oriento meu olhar em todas as direções, não só quando estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na Internet. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvido no caso", esclareceu. Confira:

Drauzio vem conversar diretamente com as pessoas que o acompanham - seja na TV ou nas redes sociais -, sobre sua participação na matéria do Fantástico veiculada no dia 01 de março. pic.twitter.com/jai00egpkg

— Portal Drauzio Varella (@drauziovarella) March 10, 2020

Drauzio, aproveitou ainda para esclarecer que não será candidato a nenhum cargo, pedindo para que as pessoas que “estão explorando politicamente” esse episódio “fiquem tranquilas”.



A divulgação do médico também foi exibido na edição do 'Jornal Nacional'. Após o discurso, William Bonner se pronunciou e pediu desculpas à família da vítima e a todos os telespectadores. O apresentador afirmou que a produção do programa só tomou conhecimento da gravidade do crime apenas após a exibição do quadro. "Só nesta terça-feira a Globo se manifesta com mais clareza sobre o assunto porque respeitou protocolos de segurança. Protocolos que autoridades públicas não seguiram", concluiu.