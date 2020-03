Receita Estadual realiza operação coordenada em todo o Estado

Mais de 200 auditores-fiscais da Receita Estadual do Paraná realizaram nesta terça-feira (10) operação simultânea e coordenada em rodovias de todo o Estado para fiscalizar mercadorias em trânsito e combater a sonegação de impostos. Resultado preliminar dava conta de que até as 16 horas foram lavrados 104 autos, num valor total de R$ 660.233,25.

As operações volantes e de carga e descarga contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e foram feitas especialmente em busca de produtos como combustíveis, fumo, bebidas e materiais de construção.

A fiscalização, segundo a Receita Estadual, visava também identificar operações originárias em Santa Catarina, uma vez que o estado vizinho retirou do regime de substituição tributária alguns produtos que passaram a ser vendidos no Paraná sem o recolhimento do restante do ICMS devido.

INIBIR FRAUDES - De acordo com o diretor-geral da Receita Estadual, Roberto Tizon, esse tipo de fiscalização vai além do recolhimento de impostos. “Essa movimentação contribui para inibir fraudes tributárias porque aumenta a percepção de risco por parte dos contribuintes”, avalia.

De acordo com ele, também é importante a coleta de informações para subsidiar o desenvolvimento de futuros trabalhos, como a identificação de rotas de produtos, remetentes, destinatários e transportadores que costumam burlar o recolhimento de impostos. “Com isso, pretendemos inibir práticas desleais de concorrência, garantindo um ambiente de mercado saudável para a livre iniciativa”, informa o diretor.

As 40 equipes de fiscalização se espalharam durante toda a manhã por 20 pontos de fiscalização volante, distribuídos por cerca de 70 municípios paranaenses.