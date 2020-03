Testamento de Chico Anysio é declarado nulo pela Justiça

O testamento do humorista Chico Anysio, morto em 2012, foi anulado pela Justiça brasileira por ter deixado de fora do documento seu filho Lug de Paula, conhecido por ter interpretado o personagem Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo. O patrimônio é avaliado em R$ 150 milhões.

O advogado de Malga de Paula, viúva de Chico, Carlos San Severino, ficou de esclarecer nesta terça-feira (10) o motivo da anulação. Segundo a lei brasileira, uma pessoa não pode deserdar seu filho e nem retirar sua mulher da divisão de bens do patrimônio. Os advogados de Malga querem que ela seja reconhecida como única herdeira do apartamento onde reside na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro (RJ).

Caso Chico Anysio não quisesse que seu filho tivesse direito à sua herança, ele deveria ter feito a divisão de bens em vida, o que é bem raro de acontecer. O humorista morreu em 2012 aos 80 anos após ser diagnosticado com pneumonia.