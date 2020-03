Garotinha viraliza na internet com vídeo em que chora por se achar feia

Um vídeo divulgado nesta última sexta-feira (06), emocionou as redes sociais por mostrar que a empatia pode fazer diferença na educação de uma criança.

A cabeleleira Shabria compartilhou o momento em que aparece consolando a pequena Ariyonna, de apenas quatro anos, depois de ouvi-la dizer que era feia. “Não diga isso! Você é tão linda!”, diz Shabria. “Quando você olha para si mesma tem que dizer ‘sou muito linda’. Você tem as covinhas mais lindas. É tão fofa! Tem a pele linda da cor do chocolate e os dentes tão brancos! Você é maravilhosa”, comenta a profissional.

Na legenda do vídeo, Shabria divulgou detalhes da interação entre as duas: "Enquanto eu fazia o cabelo dela, ela estava cheia de energia até que, do nada, ela olhou para o reflexo e ficou desanimada. Isso partiu meu coração porque ela tem a MAIOR energia e o sorriso e o coração mais lindos! Eu acho que quando as crianças vão à escola, percebem muitas coisas diferentes que não sabem a definição, mas conhecem o sentimento", conclui. Veja o vídeo:

Depois da publicação receber mais de 326 mil visualizações e centenas de comentários apoiando a pequena Ariyonna, a cabeleireira postou mais um vídeo no último sábado (7), em que mostra a pequena dizendo: “Sou negra e linda”. Na legenda, Shabria escreveu: “A rainha acordou. Eu falei que ela poderia recitar ‘Eu sou negra e linda’ e agora ela não para de repetir isso", comenta a profissional. Confira: