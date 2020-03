Professora denuncia racismo após ser acusada de furto ao guardar compras em sacola ecológica

A professora universitária Lucimar Diar, de 53 anos, fez um boletim de ocorrência por racismo após ser acusada de furto depois de fazer compras em um mercado de Curitiba. O caso aconteceu no sábado (7), logo após ela pagar pelos produtos e guardá-los em uma bolsa ecológica.

Lucimar disse que, logo após sair do local, foi parada por três funcionários do Emporium Rei do Queijo, acusada do crime. Durante a compra, a professora usou uma ecobag, onde guardou os objetos até passar pelo caixa do local.

"Eles viram a minha cor. Eles viram uma mulher preta fazendo compra com a ecobag. Para eles, poderia ser uma mulher que pensa no meio ambiente, só podia ser uma ladra", disse.

Abordagem

A professora afirmou que sempre usa ecobags para realizar compras e que em nenhum momento foi avisada, enquanto estava dentro do mercado, para não guardas os itens dentro da sacola ecológica.

Quando já estava na rua, a cerca de duas quadras do local, Lucimar disse que foi parada por três homens, que a acusaram do furto.

"Eles não me pediram nada. Eles chegaram me acusando, falando que um cliente tinha feito a denúncia, que tinham visto imagens nas câmeras, mas se eles tivessem realmente visto estas imagens, saberiam que eu tinha pagado pelas compras", disse.

