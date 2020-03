Paraná terá Dia Estadual do Heavy Metal em homenagem a André Matos

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou ontem (9) em primeiro turno o projeto de lei que cria o Dia Estadual do Heavy Metal, em homenagem ao músico André Matos. A data escolhida para a celebração foi 8 de junho, que marca a morte do artista.

A proposta, do deputado estadual Douglas Fabrício (PPS), foi apresentada no ano passado como reconhecimento do estado do Paraná ao músico brasileiro que teve carreira artística vitoriosa no Japão, Estados Unidos e países da Europa, com milhões de discos vendidos e inúmeros shows realizados. “André Matos foi pioneiro na mistura da música clássica com o estilo pesado do heavy metal e ritmos brasileiros, sendo um dos responsáveis por colocar o Brasil no cenário do rock internacional em um estilo dominado por norte-americanos e europeus. Como alguns estados já manifestaram, o Paraná, que tem uma significativa comunidade roqueira, também reconhece a importância da sua obra e presta esta homenagem”, argumenta o deputado Douglas Fabrício.

Em junho de 2019, poucos dias após a morte de André Matos, fãs fizeram uma petição online para que o dia 8 de junho seja transformado no Dia do Metal em âmbito nacional.



Trajetória

André Matos foi um cantor, compositor, maestro, produtor e pianista brasileiro, conhecido por ter sido vocalista das bandas Viper, Angra e Shaman. O artista vendeu milhões de cópias durante a sua carreira. Também capitaneou os projetos Virgo e Symfonia, além de ter feito participações especiais em bandas como Avantasia. Desde outubro de 2006, estava em carreira solo.

Na década de 80 foi pioneiro no heavy metal em São Paulo ao começar a cantar na banda Viper aos 16 anos de idade. No final da década, teve reconhecimento precoce no Japão. Saiu do grupo para formar o Angra e ampliar as influência e estudo na música erudita. O grupo fez carreira também no Japão e teve bastante reconhecimento na França, Alemanha e Suécia ao unir ritmos brasileiros, música clássica e heavy metal.