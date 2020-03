Jornalista se emociona ao vivo na Globo ao falar de coronavírus

Um dos assuntos mais comentados em todo o mundo é o covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. A jornalista Ilze Scamparini, uma das mais famosas e antigas da Globo, falou a respeito do assunto no 'Bom Dia Brasil', nesta última terça-feira (10).

Correspondente da emissora carioca na Itália, um dos países mais atingidos pela epidemia e que já registrou mais de 400 mortes, a jornalista repercutiu o fato de que nesta terça-feira (10), foi decretado o primeiro dia de total isolamento da nação.

Emocionada, a profissional demonstrou sensibilidade ao abordar o assunto. “É uma situação difícil de definir. Você não pode deixar ninguém entrar na sua casa, existe um medo coletivo que une as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, as separa”, disse ela, com a voz embargada.

Ela ainda comentou: “Você não sabe se vai sobrar uma máquina para você respirar, se você desenvolver a forma mais grave da covid-19”, comentou.

Nas redes sociais, a atitude de Ilze Scamparini foi muito comentada e comoveu a web, que repercutiram o fato e elogiaram a repórter. Veja as publicações:

Eu não estava muito preocupada com a Itália até ver a Ilze Scamparini chorando no jornal. Alguém resgate essa brasileirinha.

— Leonor Macedo (@subversiva) March 10, 2020

Ilze Scamparini com os olhos marejados ao falar sobre o Coronavírus na Itália e Europa hoje no @BomDiaBrasil. pic.twitter.com/x6zdYO2gnr

— Heitor Lage (@heitor_lage) March 10, 2020