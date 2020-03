Paraná tem 33 casos de coronavírus em investigação

De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (09) pela Secretaria de Estado da Saúde, há 33 casos suspeitos de coronavírus no Paraná. Desde o informe divulgado na sexta-feira (06), sete foram descartados nas cidades de Curitiba (2), Foz do Iguaçu (2), Maringá (2) e Londrina (1) e outros 15 suspeitos foram registrados. Desde o início do monitoramento, em janeiro, são 53 casos investigados no Paraná e 20 descartados. Nenhum caso foi confirmado.

Os novos casos suspeitos estão em Curitiba (8), Foz do Iguaçu (1), Londrina (2) e Ponta Grossa (4).

A secretaria estadual informa que, a partir de agora, o método de divulgação de casos em investigação terá somente a Regional de Saúde, o município e o número de casos descartados e/ou suspeitos em análise, não mais dados adicionais, como datas, históricos de viagens e coleta de amostra, entre outros. A mesma metodologia já é utilizada em boletins semanais como o da febre amarela.

A mudança é necessária devido ao alto número de notificações enviadas via sistema para a Secretaria de Estado da Saúde, o que inviabiliza a compilação diária.

As informações oficiais podem ser acessadas no boletim diário divulgado no site da secretaria ou diretamente AQUI . Os dados são compilados todos os dias até as 12 horas. Após este horário, qualquer nova informação será inserida no próximo boletim.