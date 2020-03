Ator que fez zumbi em Walking Dead é preso por agredir e morder fã

De acordo com uma divulgação recente realizada pelo jornal 'The Sun', o ator Michael Mundy, que interpreta um zumbi na série 'The Walking Dead', foi preso duas vezes por agredir e morder sua fã britânica Beverly Jackson, de 41 anos,com quem mantinha uma relacionamento.

De acordo com Beverly, Michael se tornou abusivo após o primeiro encontro. “Eu me apaixonei por ele. Ele foi muito charmoso no começo, e prometeu que ia me ajudar a entrar em Hollywood“, contou.

A fã relata que no fim de 2018, Mundy “bateu em seu rosto, e mordeu suas mãos, braço e costas”. Em seguida, furioso, o ator a teria expulsado do quarto de hotel onde estavam hospedados na Alemanha.

Em novembro de 2019, o ator foi condenado por agressão e passou alguns meses na cadeia. Ao ser libertado, ele recebeu uma ordem de restrição que o proibia de chegar perto de Beverly. No entanto, a ordem foi violada e o ator preso novamente. “Eu receio que ele só vai parar quando eu estiver morta”, lamentou Beverly.

Mundy apareceu em "The Walking Dead" entre 2011 e 2012 e também atuou em filmes como "Flight" com Denzel Washington.