Pânico por coronavírus faz clientes trocarem socos em disputa por papel higiênico em supermercado

O medo da escassez de papel higiênico em meio à crise provocada pelo avanço do coronavírus produziu uma cena bizarra em um supermercado de Farnborough (Inglaterra).

Muitos clientes estão comprando grande quantidade de papel higiênico, acreditando que poderão ficar sem sair de casa por vários dias. Esse pânico levou três mulheres a trocarem socos no supermercado.

A disputa pelo produto de higiene não é exclusividade da Inglaterra. Em várias regiões da Austrália, as gôndolas que abrigavam rolos de papel higiênico estão vazias. Em um supermercado de Sydney, a maior cidade do país, um cliente chegou a exibir uma faca para garantir que levaria para casa o produto, de acordo com reportagem da agência France Presse.



(Extra.globo)