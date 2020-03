Passageira recebe mata-leão após tossir contra comissários de bordo em avião; assista

Uma passageira chinesa foi dominada com um mata-leão após tossir de propósito contra comissários de bordo logo após a aterrissagem de avião da Thai Airways em Xangai (China) na última sexta-feira (6/3). A mulher exigia que a porta da aeronave fosse aberta imediatamente, mesmo antes de todos os procedimentos de segurança terem sido finalizados. Para pressionar pela abertura da porta e se aproveitando do pânico que o coronavírus pode provocar, ela tossiu contra os comissários, de acordo com reportagem do "Sun". Confira:

O comissário, protegido por máscara, chegou a ameaçar algemar a passageira, mas desistiu após ela se sentar e, aparentemente, acalmar-se. Ela foi entregue a policiais.

De acordo com uma testemunha do incidente, que o registrou em vídeo, os passageiros tiveram que esperar por sete horas dentro do avião até que a passageira fosse testada para o coronavírus. Passageiros que tinham histórico de viagens a países onde o Covid-19 está mais disseminado, também foram checados.

Mais de 80 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus na China, onde ao menos 3 mil mortes foram registradas.

(Com informações do Extra)