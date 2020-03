Segundo OMS, ameaça de pandemia pelo coronavírus é real

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou nesta segunda (9) que a "ameaça de pandemia" pelo Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, é real.

"Agora que o novo coronavírus está presente em muitos países, a ameaça de uma pandemia tornou-se muito real", declarou Tedros. "Mas seria a primeira pandemia da história que poderia ser controlada. O ponto principal é: não estamos à mercê deste vírus", disse.

Segundo o último boletim da entidade, 101 países, áreas ou territórios foram atingidos pelo Covid-19.

Para Ryan, o princípio do uso da palavra "epidemia" é que a doença está mais espalhada de país para país. "Da nossa perspectiva, nós estamos alcançando o ponto, com 100 países e 100 mil casos, em que é hora de olhar para trás e pensar. Não é uma medida quantitativa, mas qualitativa. A essa altura, muitos países podem ser afetados, o vírus estará em todos os lugares", afirmou Ryan.

"Não estou preocupado com a palavra, estou preocupado com a reação do mundo a essa palavra. Qual vai ser a reação? Lutar contra o vírus ou desistir?" - Michael Ryan, OMS

Apesar disso, ele citou casos como o da China e de Singapura, que estão conseguindo combater o vírus e reduzir a transmissão local.

"Se nós tivemos um país ter mais de 80 mil casos e agora reduzir, isso é mais que esperança, é prova de que pode ser reduzido", disse van Kerkhove. A China registrou, nesta segunda (9), o menor número de novas infecções diárias desde o início de janeiro. A tendência de queda no país vem sendo registrada desde, pelo menos, o fim de fevereiro.

Os especialistas relembraram as medidas para evitar a disseminação do vírus: manter distância entre as pessoas, evitar aglomerações e manter a higiene das mãos.

(Com informações do site Bem Estar)