Corinthians ameaçado pode fazer Paulista repetir rotina de zebras

O Corinthians precisa ganhar do Ituano no próximo domingo (15) para não correr o risco de ser eliminado no clássico contra o Palmeiras, no outro final de semana (22). O cenário é trágico, improvável, mas possível. Hoje, o Corinthians não vence há quatro partidas, desde que ganhou do Guaraní, do Paraguai, em 12 de fevereiro. São três empates e apenas uma derrota.

O ponto mais baixo do Corinthians no estadual não foi o empate contra o Novorizontino, último invicto e dono da defesa menos vazada, junto com o Palmeiras. Os problemas foram a derrota para a Inter de Limeira, em Itaquera, e para o Água Santa, em Diadema. Por causa desses dois jogos, há o risco de repetir o que aconteceu em 2014, quando o Corinthians não chegou sequer às quartas de final.

É mais comum do que parece haver pequenos eliminando grandes clubes no Paulista. Desde que o torneio voltou a ter semifinais, em 2007, houve 13 torneios e em oito deles os gigantes não ocuparam as quatro primeiras posições.

O Corinthians ficou fora das semifinais de 2007, 2008, 2010, 2012 e 2014. Ou seja, em 38% dos campeonatos depois de 2007, o tricampeão paulista não chegou entre os quatro melhores.

Nesse período, o Palmeiras ficou fora quatro vezes (2007, 2010, 2012 e 2013), o Santos ficou ausente em 2008 e 2017 e o São Paulo não se classificou em 2014 e 2016.

Dar zebra nas finais do Campeonato Paulista, com o perdão da antítese, não é zebra.