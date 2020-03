Campanha da Copel orienta sobre o uso seguro da energia elétrica

A Copel inicia nesta segunda-feira (09) a campanha Energia Segura, que tem por objetivo levar aos consumidores informações sobre o uso seguro da energia elétrica. O trabalho terá como públicos principais os trabalhadores da construção civil e os produtores rurais. As duas atividades respondem, juntas, por mais da metade dos acidentes com energia elétrica registrados no Paraná. Entre as ações previstas até o final de março estão palestras, visitas a canteiros de obras e cooperativas, além de escolas, onde a orientação será sobre o risco de soltar pipas perto da rede elétrica.

USO SEGURO – Em 2019, foram registrados 48 acidentes com a energia elétrica em todo o Paraná. Mesmo estando acima da média, o número mantém-se no patamar abaixo de 50 ocorrências, desde 2011, no Estado. Entretanto, a gravidade dos acidentes ainda é motivo de preocupação e baseia o foco de atuação das campanhas com a comunidade.

Dos casos registrados no ano passado, 12 foram fatais e 21 considerados acidentes graves. Entre as classificações profissionais, a dos pintores concentrou nove ocorrências, o que motivou a confecção de material de orientação exclusivo para esse público. Seguindo as estatísticas dos últimos anos, um terço dos acidentes foram registrados em áreas rurais.

O gerente de Segurança do Trabalho da Copel Distribuição, Alessandro Maffei da Rosa, destaca a importância da preparação e análise do ambiente para quem desenvolve atividades próximas da rede elétrica. “Manter uma distância segura da rede elétrica de alta tensão é a maneira mais efetiva de se evitar os acidentes. Já a rede elétrica interna deve estar sempre em boas condições. É preciso ter cuidado com emendas, plugues e com locais que concentram umidade”, alerta o engenheiro.

CONSTRUÇÃO CIVIL – A primeira semana da campanha Energia Segura terá ações voltadas aos trabalhadores da construção civil, como visitas a canteiros de obras, lojas de materiais de construção e pintura, e palestras em parceria com construtoras. As principais orientações para este público são:

- Manter distância mínima de cinco metros das redes de alta tensão. Qualquer trabalho com distância menor exige algum tipo de proteção.

- Cuidado com vergalhões, guindastes, andaimes e cabos de rolo de pintura.

- Em ambientes internos, atenção à umidade: a água conduz energia e pode potencializar o risco de choque elétrico.

PRIMEIROS SOCORROS – O choque elétrico é a passagem de corrente causada pelo contato com a energia, porque o corpo é um condutor de eletricidade. Para socorrer uma pessoa ou um animal que esteja recebendo choque, não se aproxime. Primeiro, desligue o disjuntor (chave de luz). Se o acidente ocorrer fora de casa, avise a Copel e peça socorro imediatamente. Os três primeiros minutos são vitais para o acidentado.