Motorista de ônibus que virou notícia nas redes sociais será homenageada pela Criai

A publicação de uma passageira de ônibus de Curitiba viralizou nas redes sociais no final de janeiro desse ano: a usuária compartilhou uma foto com a motorista Salete Romeire Kintop que trabalha na empresa Araucária Urbana - linha Campo Comprido/Pinhais - onde descreveu a atitude da motorista que parou o veículo e disse que não sairia do terminal antes que todos os idosos, grávidas e mulheres com criança de colo estivessem sentados. Para que isso ocorresse, as pessoas que estavam ocupando os assentos precisaram ceder. A motorista só partiu quando todos os prioritários estavam sentados.

Em razão dessa atitude, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão que Defende os Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná, vai fazer uma homenagem para a Salete e também para a passageira que fez a postagem, Babi Andrade, na próxima terça-feira (10), às 14h30, no plenário da Assembleia Legislativa.

“Idosos, gestantes, portadores de deficiência, pessoas com mobilidade reduzida ou passageiros com criança de colo, frequentemente, são ignorados pelos usuários dos ônibus mesmo com assentos preferenciais disponíveis. Atitudes como a da Salete tem que se repetir por todos os lugares já que, infelizmente, o que muitos não sabem ou ignoram é que esses bancos são assegurados por lei a essas pessoas. Isso que a Salete fez é reforçar o exercício da cidadania, é o respeito ao próximo”, explicou o deputado Cobra Repórter.