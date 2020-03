Dólar abre em alta de mais de 2,5% e vai a R$ R$ 4,75 por coronavírus e queda do petróleo

O dólar abriu em alta de mais de 2,50% nesta segunda, cotado a R$ 4,75, no maior preço da história (em termos nominais).

A moeda americana reage ao aumento da percepção de risco global com o crescimento do surto do coronavírus e com a guerra de preços do petróleo iniciada no domingo pela Arábia Saudita.

O Banco Central chegou a anunciar, antes da abertura do mercado, que ampliaria para US$ 3 bilhões a venda de reservas neste começo de pregão, para tentar conter a disparada. Na sexta, a previsão era que o BC vendesse no mercado US$ 1 bilhão.

O real é a divisa que mais cai ante o dólar neste ano no mundo.