Coleção de séries e filmes na Netflix celebra o Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março, a Netflix, em parceria com a ONU Mulheres, lançou nesta última quarta (4), uma coleção especial de séries, documentários e filmes chamada 'Porque ela assistiu'.

A coleção, já disponível na plataforma de streaming por todo o ano de 2020, tem a curadoria de estrelas femininas que atuam à frente e atrás das câmeras. Entre elas: Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Ava DuVernay e as brasileiras Petra Costa, Giovanna Ewbank, Pathy Dejesus, Bruna Mascarenhas, Juliana Vicente e Andrea Barata Ribeiro.

“Essa colaboração tem por objetivo responder ao desafio de contar histórias sobre o universo feminino e apresentar as mulheres em toda sua diversidade. É sobre tornar o invisível visível e provar que apenas por meio da representação e da inclusão totais das mulheres nas telas, atrás das câmeras e em nossas narrativas, a sociedade vai de fato florescer”, disse Anita Bhatia, diretora-executiva adjunta da ONU Mulheres. Veja:

Em segundo lugar, eu e a ONU Mulheres preparamos uma coleção especial chamada Porque Ela Assistiu. Todas as mulheres que estão nela (e também as que não estão) foram importantes em cada série e filme que fizemos juntos, e são uma inspiração para mim. Espero que sejam para vcs tbm pic.twitter.com/ZQM0AwUkT2

— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 8, 2020

'Porque ela assistiu', reúne produções como a minissérie 'Inacreditável', o documentário 'Democracia em Vertigem', as séries 'Coisa Mais Linda', 'Sex Education' e 'Orange is the New Black', e os filmes 'Atlantique', 'Roma', entre muitos outros.



Com informações, Huffpost.