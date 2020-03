Nego do Borel deve R$ 50 mil a dono de sua 1ª mansão

O cantor Nego do Borel está há três anos tentando vender a casa que morava, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. O problema, porém, é que o funkeiro deve R$ 50 mil para o proprietário do imóvel, o que impede que a escritura passe para o seu nome.

Nego chegou a pedir R$ 1 milhão pela mansão em Curicica. Hoje moram na residência a avó e outros familiares do cantor.

Antes de estourar em 2013, Nego morava em um barraco no Morro do Borel. Com o sucesso, se mudou para a tal mansão que está devendo o dinheiro e viveu lá até o início de 2016.



Atualmente o cantor vive numa mansão num condomínio de luxo no Recreio, que comprou à vista por R$ 2 milhões.