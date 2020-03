Dr. Carmelo, da Clínica Harmonia, é referência nacional em Transplante Capilar

A Clínica Harmonia foi fundada em 20 de junho de 2013, em Caxias do Sul, na serra gaúcha, no Rio Grande do Sul, pelo médico Carmelo Occhipinti Filho, formado há 14 anos. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira do Cabelo - SBC, membro da American Academy of Aesthetics Medicine, membro da The World FUE Institute, membro da Sociedade Brasileira de Estética e speaker da Allergan Academy, devido a todo seu know-how atualmente ministra inúmeros cursos pra médicos no Brasil e no exterior em MD Codes™, harmonização facial e diversas outras técnicas.

Desde o início, o objetivo da Harmonia é fazer com que a vida das pessoas fique mais bonita. E para alcançar isso, não bastava apenas tecnologia e tratamento estético de ponta. Foi preciso construir um ambiente pensado em cada detalhe para garantir o bem-estar das pessoas, formar uma equipe altamente qualificada e acolhedora, e trabalhar para que o nome da Clinica Harmonia não se referisse apenas a um centro de estética, mas a um espaço onde as pessoas pudessem entrar com a certeza de serem bem cuidadas e saírem com a autoestima restabelecida.

Hoje, a Clínica Harmonia tem em seu corpo clínico quatro médicos e uma equipe altamente qualificada. Dispõe das tecnologias mais modernas do mundo para tratamentos faciais e corporais, e é referência nacional em Transplante Capilar FUE. A clínica atualmente faz uma média de dois Transplantes Capilares por dia, atendendo semanalmente de segunda a sábado, e já soma bem mais de mil pessoas atendidas desde 2016.

Recentemente a Clínica Harmonia ampliou suas instalações, inaugurando um espaço exclusivo para Transplante Capilar FUE e tratamentos capilares devido à alta demanda, com pacientes vindos de diversos estados do Brasil e do exterior que realizam tratamentos e protocolos exclusivos de tratamentos corporais e faciais.

É importante ressaltar que toda a equipe da Harmonia realiza inúmeros cursos de atualização profissional todos os anos. Como exemplo podemos citar a viagem de toda a equipe para a Turquia, em setembro de 2019 para atualização em Transplante Capilar FUE.

A Harmonia possui o mesmo nível tecnológico das melhores clínicas de estética do mundo. Além de ter reconhecimento nacional pelo seu maquinário, pelo desenvolvimento de protocolos exclusivos e principalmente, pelas avançadas técnicas de rejuvenescimento apresentadas pelo proprietário, Dr. Carmelo Occhipinti.

Saiba mais sobre a Clinica Harmonia através do site https://vivaharmonia.com.br/ e também pelo Instagram https://www.instagram.com/clinicaharmonia/

