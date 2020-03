Quase 2,5 milhões de paranaenses já fizeram a declaração do Imposto de Renda 2020

A Receita Federal recebeu até as 11 horas desta segunda-feira (9) mais de

2,46 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)

2020, ano-base 2019. O prazo começou segunda-feira (2) e termina em 30 de abril.

Do total de documentos entregues até agora, 724 mil são de São Paulo

(29,4%), seguido do Rio de Janeiro, com 225 mil (9,1%), e Minas Gerais, 206

mil (8,3%). Depois, aparecem o Rio Grande do Sul, com 139 mil declarações

(5,68%), e Paraná, 122 mil (4,96%).

De acordo com os números, a Receita tem recebido, em média, 34 mil

declarações por hora. Na segunda (2), entre as 8 e 9 horas, houve o maior

pico até momento. Foram 89 mil documentos apresentados em 60 minutos.

Projeções do órgão indicam que 32 milhões de pessoas devem declarar este

ano, volume 5% maior em relação aos 30,67 milhões de declarantes do ano

passado. Deve declarar o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis

superiores a R$ 28.559,70 em 2019.

O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, recomenda atenção ao contribuinte na hora de preencher o documento. Pequenos erros, diz ele, podem levar a declaração para a malha. “Com isso, o contribuinte perde o lugar na fila de restituição porque será obrigado a retificar as informações”, alerta.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Joaquim Adir adverte que o contribuinte só deve utilizar como dedução

aquilo que puder comprovar documentalmente, caso seja chamado para explicar divergências nas informações prestadas ao órgão.

A partir deste ano, a Receita antecipará a liberação das restituições. O

primeiro lote sairá em 29 de maio. Serão cinco lotes ao todo e não sete

como em anos anteriores.

O supervisor também orienta que o contribuinte acompanhe o processamento da declaração por meio do serviço e-CAC, disponível no site da Receita. “Possibilita o contribuinte acompanhar a análise da sua declaração e, em havendo divergências, fazer as correções”, explica.