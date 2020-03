Terapia por ondas de choque: como é realizada?

A Terapia por Ondas de Choque (TOC) - em inglês, Extracorporeal ShockWave Therapy (ESWT) - é um tipo de tratamento para dores musculares ou esqueléticas ainda pouco conhecido.

A técnica, relativamente recente no meio, vem ganhando cada vez mais popularidade, principalmente pelo seu caráter não invasivo e resultados rápidos.

A Terapia por Ondas de Choque é tão eficiente que, inclusive, é uma das primeiras opções para recuperação e alívio de dores causadas pela tendinite, principalmente em regiões como o ombro, joelho e cotovelo.

O que é a terapia por ondas de choque

A terapia por ondas de choque é uma técnica que auxilia na recuperação, cicatrização e alívio de dores em diversas áreas muscoesqueléticas do corpo.

Diferente de outras terapias que se utilizam das ondas de choque, focadas na desintegração do tecido, esse tipo de TOC visa apenas na reparação dos tecidos afetados.

Com o tratamento, há a redução da inflamação e do tecido fibrótico, promovendo, assim, uma cicatrização mais rápida e o alívio de dores fortes.

Essa terapia é indicada para patologias crônicas ou agudas, sendo uma alternativa recorrente após uma falta de resultado com outras terapias convencionais.

Como mencionado anteriormente, ela ainda é uma das primeiras intervenções indicadas para tratamento de tendinopatias em áreas como ombro, tendão de Aquiles, joelho, cotovelo e para recuperação de fascite plantar.

Benefícios da terapia por ondas de choque

Por ser uma técnica não invasiva e de baixo risco, a Terapia por Ondas de Choque pode ser utilizada em diversos tratamentos. Além disso, é uma alternativa estratégica para evitar a intervenção cirúrgica, que apresenta mais riscos para o indivíduo.

“O tratamento de ondas de choque é uma opção terapêutica menos invasiva para o paciente, podendo ser utilizada no alívio de dor e em várias doenças”, afirma o médico Marcus Yu Bin Pai, especialista em dor pela USP.

A terapia também possui vantagens no que se refere a possíveis efeitos colaterais: “os efeitos adversos (da técnica) são incomuns, podendo ocorrer leve dor durante ou após a aplicação”, completa o especialista.

Um dos cuidados essenciais ao realizar o tratamento é evitar locais próximos ao pulmão, olhos ou cérebro. Também não é uma técnica muito indicada a gestantes, uma vez que pode prejudicar o feto.

Entretanto, de maneira geral, é um tratamento praticamente indolor, com resultados rápidos, recomendada a pacientes de diversas faixas etárias e estilos de vida - principalmente para o tratamento de tendinites, patologias ósseas e da pele.

Como o tratamento é realizado

Apesar de despertar interesse, pouco se sabe sobre a forma que a terapia é realizada e como, de fato, alcança os resultados prometidos.

Durante uma sessão de Terapia por Ondas de Choque, ondas de alta energia são aplicadas diretamente nas regiões que precisam de cuidado.

Para isso, é utilizado um aparelho de emissão de ondas sonoras. Tanto em formato radial - no qual as ondas se propagam como um leque - ou em formato focal - quando as ondas são impulsionadas de forma linear, de maneira mais focada e direcionada.

Essas ondas de choque irão ocasionar um processo de micro-ruptura de vasos capilares na área lesionada. Com isso, o corpo mandará uma maior quantidade de sangue e oxigênio para a região afetada - intensificando a presença de vasos sanguíneos.

Dessa forma, é possível acelerar o processo de recuperação da parte afetada, além de promover um alívio mais rápido das dores.

A quantidade de sessões necessárias da terapia irá depender de cada caso. É preciso que haja uma análise da região do corpo para que o profissional possa determinar a duração e intensidade do tratamento.

Apesar de ser uma técnica pouco invasiva, assim como qualquer outro tratamento, necessita de acompanhamento profissional de qualidade - a fim de provocar uma melhora substancial da condição, além de evitar lesões no paciente.