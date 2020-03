Coritiba acerta só uma bola no gol, mas vence o PSTC

O Coritiba conseguiu se manter vivo na disputa do primeiro lugar geral da primeira fase do Campeonato Paranaense. O time derrotou o PSTC por 1 a 0, em Cornélio Procópio, na tarde deste domingo (8). A partida era válida pela 10ª rodada da primeira fase.

O gol saiu na única finalização certa do Coritiba em toda a partida. Aos 31 minutos do segundo tempo, Wellisol aproveitou uma cobrança de escanteio e marcou o gol da vitória. No mais, o goleiro do PSTC, Yuri, não fez nenhuma defesa; apenas pegou bolas recuadas e cruzamentos para a área.

TABELA

O Coritiba entrou em campo já classificado para os mata-matas do Campeonato – que incluem os oito melhores da primeira fase. Com a vitória, o time manteve o 2º lugar na tabela, com 21 pontos. E manteve a chance de disputar o primeiro lugar geral contra o Athletico, que está com 22 pontos. Os dois times se enfrentam no Couto Pereira, no próximo domingo (15), na última rodada.

ESCALAÇÃO

O técnico Eduardo Barroca pôde contar com os retornos do meia-atacante Rafinha e dos laterais Patrick Vieira e William Matheus. Rafinha atuou como meia pela direita e Giovanni Augusto, como meia pela esquerda. Por opção, o treinador armou o time num 4-4-2, com dois jogadores de área atuando juntos, Igor Jesus e Wanderley. “A gente vai jogar com dois centroavantes. Muda um pouco a estrutura. O gramado é pequeno e não é bom”, falou Barroca.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo fora de casa, o Coritiba tentou tomar conta do campo. Os dois volantes, Matheus Sales e Nathan Silva, tentavam construir jogadas pelo meio. Rafinha e Giovanni Augusto articulavam pelos lados. Os dois laterais apoiavam. O time usava toques curtos pelo meio, lançamentos e cruzamentos. Mas bastava chegar perto da área que o time perdia a jogada. Até os 30 minutos, quando houve uma parada técnica, os coxas-brancas não tinham acertado nenhuma bola no gol. O PSTC acertou duas – e mais uma após a parada técnica. O Coritiba fechou o 1º tempo com apenas duas finalizações, ambas para fora.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Coritiba manteve o esquema de jogo e, ao menos nos primeiros 15 minutos, teve mais volume. Mas, assim como na primeira etapa, não conseguia finalizar, muito menos finalizar na direção certa. O goleiro Yuri, do PSTC, foi exigido apenas em cruzamentos à área.

Aos 20 minutos, Barroca resolveu mexer na equipe. Trocou Rafael Lima por Sabino na zaga e Wanderley por Wellisol no ataque. O time passou para um 4-2-3-1, com Rafinha (direita), Giovanni Augusto (centralizado) e Wellisol (esquerda) na linha de três meias. Igor Jesus ficou como único centroavante. Mas o Coritiba não só não conseguiu jogar como ainda foi fustigado pelo PSTC.

Aos 30 minutos, Barroca fez a última troca: Giovanni Augusto por Thiago Lopes. E, em seguida, mas não por causa dessa alteração, o time fez o gol. Após cobrança de escanteio, Wellisol completou para dentro. Depois disso, o time coxa-branca sofreu alguma pressão do PSTC, que luta contra o rebaixamento. Mas conseguiu segurar o placar de 1 a 0.

Na partida, o Coritiba somou sete finalizações (1 certa), contra oito do PSTC (quatro certas)