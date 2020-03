Kevinho é dado como morto na web e usa rede social para desmentir boato

Neste último domingo (08), os fãs do funkeiro Kevinho, levaram um susto ao entrarem na internet e ver comentários sobre suposta morte do cantor. Na verdade, Kevinho foi vítima de uma notícia falsa que viralizou na web.



O funkeiro foi confundido com MC Kelvinho, que teve os shows cancelados neste final de semana por problemas de saúde, mas também está vivo. A assessoria de Kelvinho publicou uma nota a respeito do cancelamento, e no Twitter os internautas fizeram confusão com os nomes parecidos.

Kevinho usou seu Instagram para desmentir o boato. “Estou aqui ainda para encher o saco de vocês, vão ter que me aguentar”, comentou o funkeiro, bem-humorado.

O nome do funkeiro foi parar entre os assuntos mais comentados da rede social, os 'Trending Topics', e a falsa morte do cantor virou meme na rede social. “E eu que pensei que vazaram nudes do Kevinho quando vi ele nos 'Trending Topics', mas é só o pessoal matando ele”, disse uma internauta.