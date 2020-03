Superlua vai iluminar o céu nesta segunda-feira

A próxima superlua do ano está mais próxima do que você imagina. Segundo o livro Old Farmer’s Almanac, referência em previsões meteorológicas e astronômicas, esse fenômeno acontecerá na noite desta segunda-feira (09).

Uma superlua ocorre quando a lua cheia está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, o que é chamado de perigeu. Durante esse período, sua imagem fica maior e mais iluminada do que a lua cheia que normalmente vemos. A última superlua aconteceu apenas há um mês atrás, o fenômeno começou no dia 9 e durou todo o fim de semana.

De acordo com as informações divulgadas pela NASA, a lua estará completamente cheia às 10:48 horas da manhã. Como já dito anteriormente, o melhor momento para observar a lua é quando ela alcança seu perigeu, o que acontecerá às 23:31 horas.

No entanto, se você não quer ficar acordado até tarde, é possível observá-la em outros momentos do dia — sua imagem, no entanto, não será tão grande e brilhante. A lua permanecerá cheia de domingo até terça-feira de noite.

É comum que esses fenômenos recebam diferentes apelidos. Como de praxe, essa superlua não ficou de fora: ela foi apelidada de “worm moon” ou “superlua de minhoca”. O livro Old Farmer’s Almanac informa que isso se deu porque durante março o solo em diversos lugares dos Estados Unidos fica mais “macio” e muitas minhocas começam a aparecer.

Diversas lugares organizam eventos para observar esse fenômeno, então fique atento às informações no site da sua cidade para não perder nada. Em Curitiba, por exemplo, o Parque da Ciência irá disponibilizar telescópios para observar o céu. O evento é gratuito e requer inscrição.

Se você perder esse fenômeno na segunda-feira por algum motivo, fique tranquilo: a próxima lua cheia, marcada para 7 de abril, também será uma superlua.

(Com informações, TecMundo)